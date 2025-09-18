الاحتلال يعزل 800 ألف فلسطيني في غزة بقطع الاتصالات والإنترنت

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) عزلت نحو 800 ألف فلسطيني في مدينة غزة عن العالم الخارجي، بعد أن قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وأوضح المرصد أن هذا الإجراء تزامن مع تقدم آليات الجيش (الإسرائيلي) في الأحياء الشمالية الغربية من المدينة، وسط قصف متواصل طال الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات.

وأشار إلى أن الانقطاع الكامل للاتصالات تسبب في تعتيم شامل على المدينة، ما يضاعف معاناة المدنيين ويمنعهم من التواصل وطلب الاستغاثة أو متابعة التطورات الميدانية.