400 موسيقي ينضمون لحملة مقاطعة "إسرائيل"

انضم أكثر من 400 موسيقي وشركة تسجيل حول العالم، إلى مبادرة مقاطعة جديدة للاحتلال، بعنوان "لا موسيقى للإبادة الجماعية".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن أكثر من 400 فنان عالمي وقعوا عريضة ضمن مبادرة ثقافية بعنوان "لا موسيقى للإبادة الجماعية"، تدعو لإزالة أعمالهم الموسيقية من منصات البث الرقمية في "إسرائيل"، احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية بغزة.

كما جاءت المبادرة ردًا على العدوان في الضفة الغربية، وقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في أنحاء العالم.

ومن بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى المبادرة: الفرقة البريطانية "Massive Attack"، والمغنية اليابانية البريطانية "Rina Sawayama"، والفرقة الأيرلندية "Fontaines DC"، وفرقة الروك الاسكتلندية "Primal Scream"، والمغني الدنماركي "Mo".

ووفق المنظمين، فإن هذه المبادرة جزء من حركة عالمية أوسع تهدف إلى تقليص الدعم الدولي الذي تحتاج إليه "إسرائيل" لمواصلة حربها على غزة.

ومع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، تتصاعد في عدة دول، احتجاجات ثقافية وفنية ورياضية ضد "إسرائيل"، وتطالب بمقاطعتها على كافة الصعد، وفرض عزلة تامة عليها حتى وقف الإبادة.