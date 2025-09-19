الاحتلال يفتتح نفق "طريق الحجاج" في سلوان جنوبي المسجد الأقصى

يواصل الاحتلال الإسرائيلي مشروعاته الاستيطانية في القدس من خلال افتتاح نفق ضخم أسفل بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، أطلق عليه اسم "طريق الحجاج".

وبحسب مصادر الاحتلال، فإن النفق، الذي بلغت تكلفته نحو 15 مليون دولار، افتتح بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويمتد بطول 600 متر ضمن شبكة أنفاق متشعبة يزعم الاحتلال أنها تهدف لتغيير معالم المنطقة وربطها برواية توراتية تاريخية مزعومة.

ويصل النفق بين ساحة باب المغاربة وحائط البراق، حيث يدعي الاحتلال أنه كان ممرّاً تاريخياً من عين سلوان إلى ما يُعرف بـ "الهيكل الثاني".

يُذكر أن الجزء الأول من المشروع افتتح عام 2019، وضم المقطع الممتد من عين سلوان حتى منتصف طريق وادي حلوة بمشاركة شخصيات أمريكية بارزة، ضمن خطة الاحتلال لتهويد المنطقة تدريجياً.