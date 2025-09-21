مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ715

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ715 على التوالي، وسط تصعيد غير مسبوق في القصف الجوي والمدفعي واستهداف متعمّد للمنازل السكنية، ما أسفر منذ فجر السبت عن استشهاد 110 مواطنين، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

ووفق التوزيع الجغرافي للمستشفيات، ارتقى 91 شهيدًا في شمال القطاع، حيث استقبل مستشفى الشفاء 40 شهيدًا، والمستشفى المعمداني 28، ومستشفى القدس في تل الهوا شهيدًا واحدًا، بينما استقبل المستشفى الأردني 22 شهيدًا.

وفي وسط القطاع سُجّل استشهاد 6 مواطنين، بينهم 5 في مستشفى العودة وشهيد في مستشفى الأقصى. أما في جنوب القطاع، فقد استشهد 11 مواطنًا جميعهم نُقلوا إلى مستشفى ناصر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 65,208 شهيدًا و166,271 جريحًا.

فجر الأحد، استشهد 5 من عائلة الحداد في قصف استهدف منزلهم بمدينة غزة، وهم: عادل عبد الكريم الحداد، وعبد الكريم عادل الحداد، ومروة خضر الحداد، ومحمد عادل الحداد، ومحمود عادل الحداد، كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف شقة سكنية في عمارة الحداد بالقرب من مفترق الشعبية.

وفي مساء السبت، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، استشهد خلالها 19 مواطنًا من عائلة دغمش، بينهم نساء وأطفال، فيما ما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض. كما أُعلن عن انتشال عشرات الشهداء والمصابين عقب قصف منزل لعائلة أبو محسن في شارع المغربي بحي الصبرة، حيث استشهد الطبيب أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله.

كما شن طيران الاحتلال غارة عنيفة على حي الأمل في خانيونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط شارع النفق وسط مدينة غزة، وسط دمار واسع في البنية التحتية ومنازل المدنيين.

