إسبانيا تتخذ قرارات ضد "إسرائيل" لوقف الإبادة بغزة

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري الإسباني صدق على قرارات عاجلة، بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة.

وشدد وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، في تصريحات صحفية اليوم، على تكثيف الضغط سياسياً واقتصادياً، كي تحترم "إسرائيل" حقوق الانسان والقانون الدولي وتحقيق سلام.

وأوضح أن قرارات الحكومة تتضمن تعزيز الحظر الشامل لتصدير واستيراد الأسلحة من "إسرائيل".

وأضاف "قراراتنا تتضمن أيضاً منع مرور الوقود المستخدم لأهداف عسكرية لإسرائيل من التراب الإسباني".

وتابع "قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة".