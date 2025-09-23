رئيسة الجمعية العامة: أطفال غزة يأكلون الرمال ويشربون مياهاً ملوثة

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، يوم الثلاثاء، إن آلاف الأيتام في قطاع غزة يترددون بين الأنقاض، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية تدفعهم إلى أكل الرمال وشرب المياه الملوثة نتيجة الحصار والدمار المستمر.

وتساءلت خلال كلمتها: "عندما يُقتل المدنيون في غزة، هل القانون الإنساني هو الذي أخفق في حمايتهم؟".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش حتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.