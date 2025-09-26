مايكروسوفت تعلق خدمات سحابية لوحدة بجيش الاحتلال تجسست على الفلسطينيين

قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية وقف تزويد استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي بخدمات حوسبة سحابية وأدوات ذكاء اصطناعي، كانت تستخدم للتجسس على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

يأتي هذا القرار بعد نحو عامين من حرب إبادة جماعية بغزة، ترتكبها "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، أن "مايكروسوفت" قررت وقف تزويد "وحدة 8200" في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بخدمات حوسبة سحابية وأدوات ذكاء اصطناعي.

وأوضحت أن القرار جاء بعد كشف استخدام الوحدة منصة "Azure" لتخزين ومعالجة ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ضمن مشروع أطلق عليه "مليون مكالمة في الساعة".

وأبلغت الشركة الأمريكية في رسالة بعثتها لوزارة جيش الاحتلال أن هذا الاستخدام يمثل "خرقا لشروط الخدمة"، كونه يندرج في إطار المراقبة الجماعية للمواطنين.

ووفق هيئة البث، أوضح الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت براد سميث، في رسالة داخلية أن الشركة "ليست حكومة ولا دولة، بل شركة تضع معايير أخلاقية".

وادعى سميث: "لن نوفر تقنياتنا لتمكين مراقبة جماعية للسكان في أي مكان بالعالم".