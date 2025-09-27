الجاليات الفلسطينية بأمريكا: الموقف الأمريكي لا يزال حبيس الدعاية السياسية

صرّح الناشط الجاليوي رهيف لافي عوض الله، رئيس شبكة اتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا، أنّ الموقف الأمريكي بشأن وقف الحرب على غزة ما زال يدور في إطار الدعاية السياسية الفارغة، دون أن يتحوّل إلى إجراءات ملموسة توقف نزيف الدم الفلسطيني المستمر منذ نحو عامين من العدوان المتواصل.

وأوضح عوض الله لـ"الرسالة نت" أنّ الإدارة الأمريكية، رغم تصريحاتها المتكررة حول "القلق" و"الدعوات" إلى التهدئة، لم تقدّم أي خطوات عملية تضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها في مدينة غزة التي تتعرض يومياً لمجازر بشعة.

وأكد أنّ الإرادة الحقيقية لا تقاس بالخطابات الإعلامية، بل بالقرارات الجادة والسريعة التي تُجبر نتنياهو وحكومته المتطرفة على التراجع عن مخططاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس اتحاد الجاليات إلى أنّ المماطلة الأمريكية تمنح الاحتلال فرصة إضافية لتوسيع جرائمه، ما يجعلها شريكاً موضوعياً في استمرار المذابح التي لا يزال المدنيون العزّل يدفعون ثمنها.

ولفت إلى أنّ المشكلة الجوهرية تكمن في طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وعناصرها التي تسعى بشكل ممنهج لتوسيع نطاق الحرب نحو المنطقة بأسرها، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار الدولي.

وختم عوض الله بالتأكيد على أنّ صوت الجاليات الفلسطينية في أمريكا سيبقى يلاحق الإدارة الأمريكية ويكشف ازدواجيتها، حتى تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية في وقف المذابح ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.