بحبح: "ترمب وصل لقناعة بإنهاء حرب غزة.. وحماس ردّت بعبقرية دون تنازل عن مبادئها"

أكد رئيس لجنة العرب الأمريكيين بشارة بحبح في مقابلة خاصة مع الجزيرة مباشر أن حركة حماس لن تكتفي بخط الانسحاب الذي رسمته خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بل ستسعى للتأكيد على إنهاء الحرب بشكل كامل وضمان حقوق الفلسطينيين في إدارة قطاع غزة بأنفسهم.

وأوضح بحبح أنه تلقى اتصالاً مباشراً من حماس نقلت خلاله رسالة إلى الجانب الأمريكي حول مقتل العشرات جراء القصف الإسرائيلي، مؤكداً أنه يقوم بدور الوسيط الفلسطيني الأمريكي لإيصال الرسائل السريعة بين الطرفين بهدف وقف الحرب.

وأشار بحبح إلى أن خطة ترمب تتطلب "وجود توقيتات واضحة للانسحاب تلتزم بها إسرائيل، إلى جانب إيضاحات وتعديلات وضمانات وجداول زمنية دقيقة تضمن تنفيذ الاتفاق وعدم الالتفاف عليه".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق ترمب وصل إلى قناعة بضرورة إنهاء حرب غزة، ويريد أن يسجل نفسه كـ"صانع السلام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "ترمب هو الوحيد القادر على إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات، وهو الضامن الحقيقي لأي اتفاق يمكن أن يصمد".

وكشف بحبح أن ترمب وجّه كلمات قاسية لنتنياهو خلال لقائهما في واشنطن قائلاً له: "أنت تتلاعب بي". وأكد أن شخصيات مثل بن غفير وسموترتيش "مجنونان"، على حد وصفه، معتبراً أن وجودهما في الحكومة الإسرائيلية يمنع إسقاطها لكنه يفاقم التوتر.

وختم بحبح حديثه بالقول إن خطة ترمب تتضمن مساراً يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً، مشدداً على أن فكرة "تحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط" انتهت تماماً، وأنه لن يتم تهجير أهل القطاع تحت أي ذريعة.