في يومها الـ 731 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ731 من حرب الإبادة على غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت مصادر طبية استشهاد 16 فلسطينيا على الأقل الأحد، معظمهم في مدينة غزة.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا، أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية والمسيرات المناطق المحيطة بشارع الرشيد لمنع الفلسطينيين من الانتقال عبره إلى مدينة غزة. وأوضح مراسلنا أن عددا كبيرا من النازحين قرروا البقاء في شارع الرشيد ونصبوا خيامهم هناك رغم افتقارهم لأدنى مقومات العيش.

ومع اقتراب الذكرى الثانية من بداية الإبادة الجماعية في غزة، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن عدد الشهداء والمفقودين في القطاع تجاوز 76 ألفا و639، وذكر أن نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في القطاع بلغت 90%.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

04:18 : غارات جوية إسرائيلية على شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

02:20 غارة إسرائيلية تستهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

01:27 غارة من طيران الاحتلال غرب مدينة غزة

12:22 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

12:03 : قصف مدفعي إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة