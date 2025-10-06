د. أحمد الفرا: مستشفيات جنوب القطاع بلا تجهيزات وحالات سوء التغذية بين الأطفال تتفاقم

حذّر مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، الدكتور أحمد الفرا، من التدهور الخطير في الوضع الصحي للأطفال في جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن المستشفيات تفتقر إلى أبسط التجهيزات الطبية والخدمات الأساسية اللازمة لإنقاذ الأرواح.

وقال الفرا، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن مستشفيات جنوب القطاع تعاني انهيارًا شبه كامل في الإمكانات الطبية والخدماتية، الأمر الذي يعيق تقديم العلاج المناسب للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمراض المزمنة.

وأوضح أن أغلب الأطفال الذين يتلقون علاجاً لسوء التغذية يعودون إلى أوضاعٍ صحية أكثر سوءاً بعد مغادرتهم المستشفى، بسبب غياب الرعاية اللاحقة ونقص الغذاء والمياه النظيفة في مناطق النزوح.

وأضاف الفرا أن سوء التغذية بين الأطفال بات من أخطر الأزمات الصحية الراهنة في غزة، حيث يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل ضعف المناعة وتلف وظائف الدماغ وتأخر النمو الحركي والعقلي، مما يهدد جيلاً كاملاً من الأطفال بفقدان قدراتهم الجسدية والإدراكية.

ودعا الدكتور الفرا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتوفير الغذاء والعلاج والدعم الطبي للأطفال في القطاع، محذراً من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة.