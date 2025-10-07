في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى.. مقاتلو القسام ينفذون عملية على مواقع جيش الاحتلال جنوب غزة

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية عسكرية على مواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، مستخدمة أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدروع، بحسب مصادر عبرية. وأسفرت العملية عن مقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين، بعضهم بحالة حرجة.

وجاء الهجوم في الذكرى الثانية لمعركة «طوفان الأقصى»، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، ويمثل استمراراً للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد عامين من محاولات الاحتلال القضاء على الفصائل الفلسطينية وتدمير بنيتها العسكرية والمدنية.

وأكدت مصادر محلية أن العملية تأتي ضمن سلسلة من الردود الميدانية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، في إطار تأكيدها على استمرارية الصمود والمقاومة رغم الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة.