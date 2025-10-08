"أطباء بلا حدود": بنية غزة الصحية تعرضت لأضرار جسيمة

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن البنية التحتية الصحية في قطاع غزة "تعرضت لأضرار جسيمة"؛ جراء استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وقال المسؤول بـ "أطباء بلا حدود"، أيتور زابال غوغيا زكوا، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن العاملين بقطاع الصحة في غزة يعانون مثل باقي المدنيين من تبعات الإبادة الجماعية. مُبينًا: "فقدنا 15 من زملائنا خلال عامين، وهذا أمر فظيع بالنسبة لنا".

وأضاف "أيتور": "البنية التحتية بقطاع الصحة تعرضت لأضرار جسيمة، حيث خرجت المستشفيات في بعض المناطق عن الخدمة تمامًا، وفي أخرى هناك مستشفيات مدمرة جزئيًا، لكن الناس لا يستطيعون الوصول إليها".

واستطرد: "أما المستشفيات التي لا تزال قادرة على تقديم الخدمات، فقد اضطرت إلى العمل خارج مجمعاتها، وهي في حالة إنهاك تام".

ولفت منسق الطوارئ في "أطباء بلا حدود" النظر إلى أن المستشفيات تواجه صعوبات كبيرة في توليد الكهرباء وتوفير المياه والكلور والوقود، فضلًا عن صعوبات في توفير الغذاء للمرضى.

ونوه إلى أن الكوادر الطبية "مرهقون تمامًا، ويعانون بسبب الهجمات الإسرائيلية".

ويوم الجمعة 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، تعليق عملياتها في مدينة غزة، بسبب تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه، في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشعواء ضد المدنيين في قطاع غزة، لليوم الـ 733 تواليًا، في ظل استمرار للعدوان والمجازر التي تطال الأطفال والنساء، بالتزامن مع فرض الحصار وسياسة التجويع.