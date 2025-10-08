القدوة للرسالة: يجب الاستمرار في دور حماس السياسي

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة؛ إنه يجب الاستمرار في دور حماس السياسي؛ والأخذ بعين الاعتبار بأنها جزء أساسي من النسيج السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

وأكدّ القدوة لـ"الرسالة"، أنه يجب "البحث في صيغ تضمن دور استمرار الحركة ومشاركتها السياسية".

ووصف تعاطي حماس السياسي مع المقترح الأمريكي بالإيجابي؛ "هي مستعدة لمناقشة كل شيء؛ لكن لديها مخاوف ولا يوجد لديها ثقة في الأطراف الأمريكية والإسرائيلية؛ ولا ألومها على ذلك".

وأضاف: "المطلوب التوصل لاتفاق فلسطيني فلسطيني أولا؛ ثم التفاهم مع الأطراف الخارجية حول مستقبل الشأن الفلسطيني الداخلي".

وتابع: "المباحثات تبشر بالخير وثمة تطور جديد؛ وهناك مؤشرات إيجابية؛ ولكن لا بد من وضع فلسطيني مقبول من المجتمع الدولي الإقليمي؛ ويفتح الطريق أمام مزيد من التطور الإيجابي".

وأوضح أنّ ما طرحته حماس بشأن ضرورة وجود حوار وطني فلسطيني يناقش اليوم التالي هو ضرورة.

في سياق عودته لمركزية فتح؛ أجاب: "أنا لم أخرج من فتح لأعود إليها؛ ولكنّ في كل الأحوال هذه مؤشرات إيجابية؛ نأمل استكمالها بمؤشرات أخرى تسهم في ترتيب الأوضاع الفلسطينية".

وحول إمكانية عودة تيارات أخرى فصلت من حركة فتح؛ أجاب: "التغيير يجب أن يكون كل متكامل؛ ونأمل أن نصل إليه؛ والأمور تسير بشكل إيجابي".

وأعلنت مركزية فتح عودة ناصر القدوة لعضويتها قبل أيام؛ بعدما تم فصله في عام 2021؛ على خلفية مشاركته في قائمة مستقلة بالانتخابات التشريعية التي كان مزمع عقدها آنذاك ثم ألغيت بقرار رئاسي.

والقدوة شكلّ لاحقا الملتقى الوطني الفلسطيني؛ ثم أطلق مبادرة بشأن الوضع الفلسطيني.