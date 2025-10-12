حماس تعزّي قطر بوفاة ثلاثة من دبلوماسييها في حادث بمصر

قدّمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالص تعازيها ومواساتها إلى دولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومةً وشعباً، في وفاة ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين الذين كانوا ضمن الوفد المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار الخاصة بقطاع غزة، وذلك إثر حادث أليم وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وأعربت الحركة، في بيانٍ رسمي صادر عنها اليوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع دولة قطر وعائلات الضحايا والمصابين، داعيةً الله تعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم والشعب القطري الكريم جميل الصبر وحسن العزاء.

واختتمت الحركة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله دولة قطر وشعبها من كل مكروه وسوء.