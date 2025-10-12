الإعلامي الحكومي يفنّد مزاعم BBC حول نشر مقاتلين بغزة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة صحة ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول "نشر حركة مقاتلين في الشوارع" و"تعيين محافظين من ذوي الخلفيات العسكرية وأنهم قادة في الجناح العسكري"، مؤكداً أن هذه المزاعم كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح المكتب في بيان له أن ما أوردته الهيئة البريطانية يعكس تضليلاً مقصوداً للرأي العام، ويحمل أفكاراً زائفة تخدم الدعاية الإسرائيلية، مستهجناً في الوقت ذاته لجوء وسائل إعلام دولية إلى نشر معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى الجهات الرسمية في غزة، بما يخالف قواعد المهنية الصحفية.

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي دعوته لوسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تحري الدقة والموضوعية في تغطية الأوضاع في قطاع غزة، والاعتماد على المصادر الرسمية والمعتمدة، محذراً من الانجرار وراء الروايات المضللة التي تهدف إلى تشويه الواقع وإرباك الساحة الفلسطينية الداخلية.