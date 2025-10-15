وزارة الصحة: 25 شهيداً و35 مصاباً خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25 شهيداً و35 مصاباً جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر حتى الآن عن استشهاد 67,938 مواطناً وإصابة 170,169 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكدت الوزارة أن الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل القصف المتواصل وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة التي لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تحاول الوصول إليها وسط انقطاع الاتصالات ونقص الوقود والمعدات.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف المجازر وإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية، محذّرة من أن استمرار استهداف المستشفيات والطواقم الطبية يهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.