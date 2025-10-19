الإعلام العبري: تسلمنا جثة المستوطن رونين أنجل

قالت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، إن سلطات الاحتلال تسلّمت جثة المستوطن رونين أنجل، من سكان مستوطنة نير عوز في غلاف غزة، وذلك عند الساعة العاشرة مساءً، بعد أن كانت كتائب القسام تحتفظ بها منذ معارك السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن عملية التسليم تمت عبر معبر خاص وبترتيبات إنسانية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول الجهة الوسيطة التي نسّقت العملية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء أمس مسؤوليتها عن تسليم الجثة، مؤكدةً أن الخطوة جاءت في إطار مبادرة إنسانية بحتة، لا ترتبط بأي تفاهمات سياسية أو ميدانية.

وأكدت القسام في بيانها أن الجثة تعود للمستوطن رونين أنجل من مستوطنة نير عوز، وأن عملية التسليم تمت بشكل منظم عند الساعة العاشرة مساءً، دون الخوض في تفاصيل إضافية.