44 شهيدًا بقصف "إسرائيلي" على مناطق مختلفة بقطاع غزة

استشهد أكثر من 40 مدنيًا فلسطينيًا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت مواقع للنازحين وأحياء سكنية وسط وجنوب وشمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مشافي قطاع غزة، بأن 44 مدنيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية جوية على مناطق عدة بالقطاع منذ ساعات صباح اليوم الأحد.

وبيّنت المصادر الطبية أن 4 شهداء وصلوا مستشفى الشفاء الطبي، و23 استقبلتهم مستشفى العودة، بالإضافة لـ 12 آخرين سُجلوا في مستشفى شهداء الأقصى، و5 في مجمع ناصر الطبي.

ولفتت المصادر النظر إلى أنه من بين الشهداء المهندس الصحفي أحمد مطير، الذي يعمل لدى شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن "الجيش يُعلن رسميًا وقف الغارات والعودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال الدفاع المدني في غزة، في تصريحات صحفية وصلت "الرسالة نت"، إن الاحتلال انتهك وقف إطلاق النار بقصفه وسط القطاع وخانيونس ورفح.

وأوضح أنه وثّق استشهاد 15 مواطنا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع اليوم، داعيًا الوسطاء للتدخل لوقف جرائم الاحتلال في القطاع وانتهاكاته في حق المدنيين.

قالت مستشفى العودة، إنها استقبلت 18 شهيدا وأكثر من 50 مصابا في غارات إسرائيلية على مخيمي النصيرات والبريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وعن مصادر طبية ومحلية متطابقة أن مدنيين استشهدا وأصيب آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في بناية "باندا مول" بحي الرمال غربي مدينة غزة.

ونوهت المصادر الطبية إلى أن طيران الاحتلال الحربي استهدف شقة سكنية في عمارة الأندلسية غرب مدينة غزة. بينما شنّ (الطيران) عدة غارات محيط منطقة أنصار غربي المدينة.

وأُبلغت عن شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الباز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا ومركبة في المخيم.

واستهدفت طائرة إسرائيلية مُسيرةبصاروخ شارع المحكمة القديمة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي عدة غارات جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة، وسبقها غارة جديدة على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجموعة من المواطنين في منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي أحدث حصيلة، أفادت مصادر محلية باستشهاد 10 مواطنين بقصف الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، في استهداف طائرات الاحتلال خيمة بجوار مسجد حمزة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في النصيرات، إن شهيدين و10 إصابات وصلوا للمشفى، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة وشاح في منطقة بلوك 4 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في "بلوك 4" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنًا مع إصابة عدد آخر جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان، بقصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين خلف مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين، بقصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة "دوحل" بمحيط المسجد الكبير، في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم، منزلًا لعائلة الخطيب بالقرب من المسجد الكبير في بلوك 4 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان، وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى 6 شهداء بينهم أطفال، مساء اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف إسرائيلي لمدرسة السردي في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، ان قصفًا عنيفًا استهدف المدرسة، ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد آخر من النازحين.

وقال مستشفى العودة بالنصيرات، إن 4 شهداء و13 إصابة وصلوا للمستشفى مساء اليوم، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو سويرح" بمنطقة السوارحة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد علي رامي أبو مسلم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خانيونس جنوب غزة، كما أصيب عدد من المواطنين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على شرقي المدينة.

واستشهد فتى وأصيب عدد آخر من المواطنين بقصف الاحتلال لمحيط "مكب النفايات" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أن مواطنًا أصيب في استهداف إسرائيلي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ومنذ ساعات الصباح، شنت طائرات الاحتلال 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم.

ووصلا شهيدين إلى مستشفى الشفاء عصر اليوم، جراء استهداف إسرائيلي محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

كما استشهدت المواطنة نسمة أسعد الغلبان، إلى جانب وقوع إصابات غالبيتهم أطفال، إثر قصف استهدف خيمة للنازحين بجوار تكية برنامج الغذاء العالمي على مفترق أصداء شمالي مدينة خانيونس جنوب القطاع، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني لتلقي العلاج.

ووسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الشاليهات جنوب غربي الزوايدة، ما أدى إلى استشهاد فتى وإصابة عدد من المواطنين.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلًا لعائلة "عبد الهادي" في مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف جوي آخر طال شرق مخيم المغازي.

وفي شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال المناطق الشرقية لبلدة جباليا، بينما نفذت غارة أخرى على شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي خرق آخر، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، عصر اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي، نقطة شحن كهرباء داخل نادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، وعرف من بين الشهداء، عادل عبد العزيز عيسى ونجله ساجد.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، استشهد خمسة مواطنين، وأُصيب آخرون، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين قرب "كافي تويكس" غربي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، من بين الضحايا أطفال.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل تصعيد عسكري متواصل منذ ساعات الصباح، يطال مناطق مدنية ومراكز إيواء للنازحين، ما يرفع حصيلة الشهداء والمصابين بشكل مستمر في مختلف أنحاء قطاع غزة حتى بعد إبرام اتفاق وقف الحرب.

وقالت حركة حماس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، مؤكدة أنها وثّقت هذه الخروقات وقدمتها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت المدنيين في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، ما أدى إلى استشهاد 46 مواطنًا، وإصابة 132 آخرين حتى وقت إصدار البيان الساعة 2:30 ظهرًا، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، مشيرة إلى أن من بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أُبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.