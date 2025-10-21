وصول جثامين 15شهيدًا كانوا محتجزين لدى الاحتلال إلى غزة

أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن وصول جثامين 15 شهيدًا فلسطينيًا كانوا محتجزين لدى الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الصادر اليوم، إنها تسلّمت 15 جثة كانت محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 165 جثة.

وفي السياق، أفادت مصادر عائلية، بالتعرف على جثمان الشهيد عبد الرحيم جميل أبو أمونة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو من شهداء عملية الطوفان في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتجد الطواقم الطبية وعائلات الشهداء صعوبات بالغة بالتعرف على هوية الجثامين التي وصلت للقطاع، حيث أكدت وزارة الصحة والطواقم المعنية، تعرض الشهداء لعمليات تعذيب وحشية وتنكيل وإعدام بدم بارد، وهو ما أظهرته العلامات الواضحة على أجسادهم.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التحذيرات الحقوقية بشأن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث تواترت شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب والإخفاء القسري، لا سيما ما يتعرض له أسرى قطاع غزة.

وكان مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، قد كشف النقاب عن "إشكال حقيقي" فيما يتعلق بملف جثامين الشهداء التي أعادها الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.