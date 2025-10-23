برلمانيون أوروبيون يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل بسبب انتهاكها وقف إطلاق النار في غزة

طالب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل، بما في ذلك تعليق العلاقات التجارية والدبلوماسية، بسبب استمرار انتهاكها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد البرلمانيون أن معاناة سكان غزة لا يمكن تجاهلها، وأن السلام لن يتحقق ما دام هناك إفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة. ودعوا إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما وصفوه بالإبادة في القطاع.

كما أشاروا إلى أن الوضع الحالي في غزة غير مرئي بالنسبة للمؤسسات الأوروبية، محذرين من أن التاريخ لن يغفر لمن حافظوا على علاقات تجارية ودبلوماسية مع تل أبيب رغم الانتهاكات المستمرة.

وطالب البرلمانيون بقطع كافة أشكال التعاون التجاري والدبلوماسي مع إسرائيل، معربين عن رفضهم للخطط السياسية التي اعتبروها استمراراً للاستعمار في غزة.