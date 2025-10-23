الأونروا للرسالة: يجب ترجمة الإعمار إلى حقائق على الأرض في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الوقت قد حان لتحويل الوعود المتعلقة بإعمار قطاع غزة إلى خطوات عملية وحقائق ملموسة على الأرض، بعد الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أبو حسنة لـ"الرسالة نت" أن هناك احتياجات عاجلة وملحة لإدخال المعدات الثقيلة والكرفانات والخيام، إضافة إلى المستلزمات الضرورية لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية ما زالت في غاية الصعوبة، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد أن العديد من الدول أبدت استعدادها للمساهمة في جهود إعادة إعمار غزة، داعياً إلى ترجمة هذه الوعود إلى التزامات فعلية على الأرض بما يضمن تحسين حياة مئات آلاف النازحين والمتضررين.

وشدد المستشار الإعلامي على أن الأونروا جاهزة لتسخير طواقمها وخبراتها الميدانية لخدمة جهود الإعمار والإغاثة، موضحاً أن الوكالة تمتلك شبكة واسعة من الموظفين والقدرات الفنية المنتشرة في جميع مناطق القطاع.

واختتم أبو حسنة بالتأكيد على أن الأونروا تبقى الجسم الدولي الوحيد الذي ما زال متماسكاً ويواصل عمله في غزة رغم الظروف القاسية، وتتحمل مسؤولية كبيرة في حماية اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم في أصعب الأوقات.