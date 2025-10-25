إصابات في خرقٍ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار والاحتلال يزعم اغتيال ناشط في الجهاد الإسلامي بالنصيرات

أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بوصول أربع إصابات مساء اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل الطواقم الطبية عمليات البحث عن مفقودين في المكان.

وزعم جيش الاحتلال في بيان له أنه استهدف "ناشطًا في حركة الجهاد الإسلامي" عبر طائرة مسيّرة في المنطقة، في حين أكد شهود عيان أن القصف طال مركبة مدنية بالقرب من مدرسة الشهداء وسط المخيم، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

ويُعد هذا القصف خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ ليست هذه المرة الأولى التي ينتهك فيها الاحتلال الاتفاق عبر تنفيذ عمليات اغتيال واستهداف مباشر لمناطق سكنية في قطاع غزة.

وفي السياق، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا صحفيًا رقم (1009)، أكد فيه أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة 80 خرقًا موثقًا لقرار وقف الحرب، أسفرت عن 97 شهيدًا و230 مصابًا، بينها 21 خرقًا سجلت اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 فقط.