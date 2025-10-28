فتح الانتفاضة تُدين جريمة اغتيال ثلاثة شبان في كفر قود غرب جنين

أدانت حركة فتح الانتفاضة الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، باغتياله ثلاثة شبان من أبطال فلسطين في قرية كفر قود غرب جنين، مؤكدة أن ما جرى يُجسّد صورة الإرهاب الصهيوني ووحشيته ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيانٍ لها إن هذه الجريمة وما سبقها من جرائم متواصلة في الضفة الغربية تأتي في إطار الحرب العدوانية الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني الفاشي ضد الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضافت أن إقدام الاحتلال على سياسة الاغتيالات إنما يُعبّر عن فشله في إطفاء شعلة المقاومة، وأن هذه السياسة الوحشية لن تكسر إرادة الفلسطينيين ولن تثنيهم عن طريق المقاومة والتحرير.

ودعت فتح الانتفاضة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى إشعال الأرض لهيباً تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه، مشددة على أن العدوان يستهدف فلسطين برمتها أرضاً وشعباً وقضية.