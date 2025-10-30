عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

حزب الله يثمن طلب الرئيس اللبناني دعم الجيش لمواجهة التوغلات الإسرائيلية

أعلن حزب الله عن تقديره لطلب رئيس الجمهورية من الجيش اللبناني مواجهة التوغلات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة دعم الجيش بكل الإمكانات لتعزيز قدراته الدفاعية وتوفير الغطاء السياسي لمواجهة العدو الإسرائيلي.

كما دعا الحزب الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها بإقرار خطة سياسية ودبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وحماية المواطنين.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس اللبناني أنه طلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة دفاعًا عن أراضي لبنان ومواطنيه، مؤكدًا أن الاعتداء الأخير في بلدة بليدا يندرج ضمن سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية.

 

وشدد على ضرورة قيام لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية بالضغط على إسرائيل لدفعها إلى الالتزام بالاتفاق ووقف انتهاكاتها، في خطوة تهدف إلى حماية السيادة اللبنانية ومنع أي تصعيد جديد على الحدود الجنوبية.

