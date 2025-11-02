«الخط الأصفر» يُعيد تشكيل المواجهة… خيارات المقاومة ومخاطر كل مسار

بعد نحو ثلاثة أسابيع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يلفت الكاتب أحمد عبد الرحمن إلى تحركات إسرائيلية منهجية خلف ما يعرف بـ«الخط الأصفر»: تفجيرات ليلية تهدّم ما تبقّى من المباني، استهداف أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض، وحفر وبناء مواقع عسكرية مزوّدة برشاشات وكاميرات ومناطيد مراقبة. هذه العمليات تُدار في مناطق يمنع فيها الاقتراب أو التصوير، وترافقها على ما يبدو تغطية سياسية دولية، ما يشي بمحاولة لتثبيت نفوذ طويل الأمد داخل القطاع لا انسحاب سريع منه.

تحت هذه المعطيات، تبرز قضية مركزية: ما الخيارات المتاحة للمقاومة الفلسطينية للتعامل مع هذا التثبيت الميداني؟ وما كُلّ خيار من هذه الخيارات من تداعيات إنسانية وسياسية وميدانية؟

المشهد الميداني

«الخط الأصفر» يسيطر فعليًا على مساحات واسعة — نحو 52% من مساحة القطاع وفق تقديرات ميدانية — ويشمل أجزاء شرقية وشمالية وكامل رفح المدمرة.

تفجيرات ليلية متتالية: استهداف مبانٍ باقية وأنفاق تحت الأرض، تسبّب اهتزازات لمسافات بعيدة وأضرارًا في مساكن مدنية.

إنشاء مواقع عسكرية دائمة: رشاشات أوتوماتيكية، كاميرات ليلية ونهارية، مناطيد مراقبة تغطي امتداد المدينة، مما يشير إلى نية تموضع طويل.

دلائل على موافقة أو تساهل أميركي في توسيع نطاق النفوذ داخل الخط، وفق معلومات نشرها الكاتب.

هذه الوقائع تجعل من استمرار الوضع «كما كان» مسألة صعبة، وتطرح خيارات للمقاومة تتباين في أهدافها، تكلفتها، ومدى ملاءمتها لمعايير حماية المدنيين وإمكانية تحقيق نتائج استراتيجية.

خيارات المقاومة

1) المراقبة والتوثيق والانتظار ــ (الاستراتيجية الافتراضية)

المنطق: مراقبة الخروقات وتوثيقها دوليًا ومحليًا، انتظار المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تشمل انسحابًا تدريجيًا.

الإجراءات: رصد بصري وتجميع أدلة، نشر تقارير حقوقية، ضغط سياسي ودبلوماسي عبر قنوات دولية وحلفاء إقليميين.

الإيجابيات: يقي المدنيين تجنّبًا لتصعيد فوري؛ يبني حُججًا قانونية وسياسية ضد إجراءات الاحتلال؛ يتيح وقتًا للتعافي المدني.

المخاطر: السماح للاحتلال باستكمال بنائه وتثبيت مواقع عسكرية قد يجعل لاحقًا طردَه أو كلفته أعلى بكثير؛ يضعف المبادرة لدى المقاومة ويمنح الاحتلال «أمر واقع» يصعب تغييره.

2) عمليات هجومية محدودة داخل الخط الأصفر ــ (الرد التكتيكي)

المنطق: استهداف مواقع الاحتلال ورفع تكلفة تواجده العسكري داخل المناطق المحتلة من الخط الأصفر.

الإجراءات: هجمات دقيقة، كمائن لقوات مرابطة، استهداف آليات وتجهيزات عسكرية، تسليط نيران متقطعة تستنزف قوات العدو.

الإيجابيات: يخلق رادعًا ميدانيًا ويجعل البقاء مكلفًا للاحتلال؛ يبعث رسائل سياسية داخلية وخارجية عن استمرار قدرة المقاومة.

المخاطر: ردة فعل انتقامية كبيرة بحق المدنيين (قصف جوي موسّع، حملة اعتقالات، تشديد حصار)، كما حصل بعد عملية رفح؛ تكلفة إنسانية مروّعة قد تُضعف الدعم الشعبي والإنساني للقطاع.

3) حرب استنزاف متدرّجة ــ (مسار طويل المدى)

المنطق: تحويل الوجود الإسرائيلي إلى حمل استنزاف متواصل عبر ضرب نقاط الضعف وإطالة أمد المواجهة محليًا وإقليمياً.

الإجراءات: هجمات متقطعة ومنهجية، زرع أعباء لوجستية واستخباراتية، استهداف سلاسل الإمداد، وتفعيل جبهات متعددة إن أمكن.

الإيجابيات: إن نجحت، تفرض كلفة سياسية واقتصادية على الاحتلال وتزيد فرص المراجعات الدولية.

المخاطر: يتطلّب قدرة تحمّل شعبية وبنية مقاومة متماسكة ومصادر لوجستية طويلة الأمد؛ يفاقم معاناة السكان المدنيين ويزيد احتمال تدخل خارجي أوسع.

4) عمليات نوعية مضادة للبنى التحتية العسكرية الإسرائيلية (أنفاق/مواقع مراقبة)

المنطق: ضرب مراكز الثقل الجديدة — أنفاق، منصات مراقبة، أنظمة إلكترونية — لتقليل قدرة الاحتلال على السيطرة الاستخباراتية.

الإجراءات: هجمات مغاويرية، استخدام خبرات هندسية، تفجير محطات تحكم أو تعطيل منظومات مراقبة إن أمكن.

الإيجابيات: يعطل قدرات الاحتلال الاستخبارية ويُعيد هامش حرية حركيّ للقطاع.

المخاطر: استهداف بنى تقنية عسكرة قد يستدعي ردة فعل من نوع مختلف (حملات إلكترونية/قصف مركز)؛ تنفيذها يتطلب معلومات استخباراتية دقيقة ومخاطر عالية للكوادر.

5) حشد شعبي ومقاومة مدنية منظمة (المواجهة الشعبية)

المنطق: توسيع نطاق المواجهة من الميدان العسكري إلى ساحات المجتمع المدني لخلق تكاليف سياسية واجتماعية على الاحتلال والداعمين الإقليميين.

الإجراءات: إضرابات، مظاهرات منظمة، حملات مقاطعة واعتصامات، توثيق وإعلام، مقاومات مدنية تُراعي حماية المشاركين.

الإيجابيات: يقلل من شرعية الاحتلال في المعركة الإعلامية، يوسّع قاعدة الضغط الدولي، يعرقل محاولات تطبيع المواقف المحلية.

المخاطر: التعرض للقمع المباشر، صعوبة حماية المدنيين أمام قوة نارية تفوق، وإمكان تحويل الاحتجاجات إلى ذريعة لقمع أوسع.

6) الدبلوماسية والملاحقة القانونية الدولية (الضغط السياسي والقانوني)

المنطق: تحويل الأدلة الميدانية إلى قضايا قانونية ضد القادة الإسرائيليين والجهات الداعمة دوليًا، واستثمار أدوات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

الإجراءات: تقديم ملفات موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، شبكات ضغط حقوقي، حملات إعلامية تضاعف الضغط الخارجي.

الإيجابيات: يكشف ويقيّد حريات التحرك السياسية للقادة المتورطين، يخلق تكاليف قانونية طويلة الأمد.

المخاطر: الإجراءات بطيئة، وقد تُواجه بمراوغات سياسية؛ لا تمنع العمليات الميدانية الفورية لكنها تخلق أثرًا استراتيجيًا متأخّرًا.

7) الحرب الإلكترونية والتشويش على تحكم الاحتلال (مسار تكنولوجي)

المنطق: تعطيل عمليات المراقبة والسيطرة الإليكترونية التي يعتمدها الاحتلال (مناطيد، كاميرات، نقاط اتصال).

الإجراءات: هجمات سيبرانية محلية أو بالتعاون مع حلفاء إقليميين، تعطيل ترددات، تشويش اتصالات المراقبة.

الإيجابيات: يقلل فاعلية منظومة المراقبة ويمنح مساحات حركة أكبر للمقاومة.

المخاطر: يتطلب بنى تقنية وقدرات متقدمة، وقد يؤدي إلى تصعيد رقمي/عسكري من قبل العدو والداعمين.



مزيج الخيارات: أفضلية المرونة والاحتراز

الاستنتاج العملي من قراءة المشهد، كما يبرز من مقال أحمد عبد الرحمن، هو أن الخيار الأحادي يحمل مخاطره: المراقبة وحدها قد تكرّس أمر واقع، والهجوم المنفرد قد يستدعي انتقامًا مدمرًا.

الحل الأكثر ملاءمة ميدانيًا واستراتيجيًا يكون مزيجًا مرنًا: توثيق ومراقبة مستمرة لبناء حُجج سياسية وقانونية، وهجمات نوعية ومدروسة لتعطيل قدرات الاحتلال حين تتهيأ الفرصة، ومقاومة مدنية لتعزيز الجبهة الشعبية، وحملة دبلوماسية وقانونية دولية لمضاعفة كلفة الاحتلال على المدى الطويل، واستعداد تقني/سيبراني لتقليل اعتماد الاحتلال على المراقبة.

هذا المزيج يوازن بين الحفاظ على حياة المدنيين وإبقاء الباب مفتوحًا أمام الضغط الميداني والسياسي.

كلفة الهدوء أو ثمن التصعيد

الاحتلال يسعى، وفق ما رصده الكاتب، إلى إعادة إنتاج سيطرة طويلة الأمد عبر تثبيت مواقع داخل الخط الأصفر، بدل الانسحاب الكامل.

أمام ذلك، تتحمّل المقاومة مسؤولية صعبة: إما السماح للاحتلال بترسيخ «أمر واقع» صعب التغيير، أو خوض معركة تؤمن نتائج عسكرية وسياسية لكنها قد تكلف المدنيين ثمناً باهظًا.

التحالف بين المرونة الميدانية والضمانات القانونية والدبلوماسية، مع استثمار طاقات المقاومة الشعبية، يبدو الطريق الوحيد لإحباط مشروع «التموضع الطويل» وتقليص قدرة الاحتلال على فرض احتلال دائم بصيغة جديدة.