انتشال جثة ضابط (إسرائيلي) أسير لدى القسام

أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه تم انتشال جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال، العقيد آساف حمامي، والذي كانت كتائب القسام قد أسرته خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت المصادر بأن الجثة عُثر عليها خلال عمليات انتشال في إحدى مناطق المواجهات جنوب القطاع، فيما لم يصدر عن جيش الاحتلال أو كتائب القسام أي تعليق رسمي حتى اللحظة.

ويُذكر أن العقيد حمامي كان من أبرز الضباط الذين شاركوا في إدارة العمليات الميدانية في بداية الحرب على غزة، قبل أن تعلن كتائب القسام عن أسره خلال الساعات الأولى من العملية.