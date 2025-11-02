اتحاد الشباب الأرمني يرفض إشراك قوات أذربيجانية في غزة ويصف الخطوة بـ"الإهانة للشعب الفلسطيني"

أعلن اتحاد الشباب الأرمني (AYF)، في بيان صدر اليوم السبت، رفضه القاطع لأي محاولة لإشراك قوات أذربيجانية ضمن بعثة دولية إلى قطاع غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "إهانة خطيرة للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والإبادة".

وأوضح الاتحاد، وهو منظمة شبابية وسياسية أرمنية تناضل من أجل العدالة وحقوق الإنسان، أنه يتابع بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن نية بعض الأطراف الدولية إدراج قوات من أذربيجان في أي ترتيبات أممية داخل القطاع، مؤكداً أن "أذربيجان ليست طرفاً محايداً، بل حليف عسكري واستراتيجي ( لإسرائيل) تشاركها في صفقات السلاح والمخابرات وتدعم سياساتها الإجرامية ضد الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن (إسرائيل) استخدمت الأراضي الأذربيجانية مراراً في عملياتها العسكرية ضد شعوب المنطقة، مذكّراً بارتكاب باكو "جرائم حرب ومذابح بحق المدنيين الأرمن في إقليم أرتساخ"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ودعا اتحاد الشباب الأرمني القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى رفض أي مشاركة لقوات أذربيجانية أو من أي دولة ترتبط بعلاقات عسكرية مع (إسرائيل) ، معتبراً أن أي وجود عسكري من هذا النوع "يشكل تغلغلاً مباشراً لحليف (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية وتهديداً لأمن وعدالة القضية الفلسطينية".