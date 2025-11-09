القسام تعلن تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن ضمن صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن التي تم العثور عليها أمس داخل أحد الأنفاق في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى الجارية بوساطة إقليمية.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن عملية التسليم ستجري عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت غزة، وفق الترتيبات التي تم التوافق عليها مع الوسطاء، مشيرةً إلى أن الجثة عُثر عليها خلال عمليات ميدانية معقّدة في أحد مسارات الأنفاق التي تعرضت لقصفٍ إسرائيلي مكثّف خلال العدوان الأخير على القطاع.

وكانت القسام في بيان آخر أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتحام الذي جرى مع مجاهديها في مدينة رفح، مشددة على أن مقاوميها تصدّوا لهجوم إسرائيلي داخل منطقة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب إن مجاهدينا دافعوا عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة العدو، وإن الاستسلام أو تسليم النفس ليس خيارًا في قاموس القسام، مؤكدة أن المقاومة ستواصل أداء واجبها في حماية أبناء شعبها وكرامتهم.

وأضاف البيان: «نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وعليهم أن يتحركوا لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وعدم السماح للاحتلال باستخدام ذرائع واهية لخرق الاتفاق واستهداف الأبرياء في قطاع غزة».