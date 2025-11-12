الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
4000 جنين أبادتهم قذيفة "إسرائيلية" في غزة كانوا محفوظين داخل خزانات نيتروجين سائل – ديسمبر/كانون الأول 2023.
12 نوفمبر 2025 . الساعة: 09:43 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308080
كلمات مفتاحية
حرب غزة
وفاة اجنة
خزانات نيتروجين
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
فِي حُبِّ الشَّهِيدْ
أخبار رئيسية
نعمان… الطفل الذي لم يعد يعرف الكلام ولا النوم!
قبائل اليمن تعلن النفير الأعظم وتفوّض الحوثي لمواجهة العدوان الأمريكي-الصهيوني
من بيروت إلى غزة… يوم الشهيد يوحّد الدم والمصير في وجه الاحتلال
"إسرائيل" تُروّج للتطبيع لتعويض فشلها السياسي والعسكري في غزة
حفريات الاحتلال تقتلع ذاكرة خان الأقباط: تهديد جديد للقدس التاريخية
غزة تواجه الشتاء بخيام ممزقة.. والعائلات تناشد العالم قبل الكارثة
اغتصاب وتعذيب ممنهج: شهادات نساء فلسطينيات تكشف وحشية الاحتلال الإسرائيلي في غزة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
لماذا فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك مهم للفلسطينيين؟
انفوجرافيك:
80% من أشجار الزيتون في غزة أحرقتها نار الإبادة
انفوجرافيك:
"15% كل ما يصل غزة من احتياجاتها المائية، رغم إعلان وقف إطلاق النار."
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر