وزارة الداخلية في غزة تحذّر من إطلاق النار خلال احتفالات الثانوية العامة

دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين إلى الاحتفال بنتائج الثانوية العامة بأساليب آمنة ومسؤولة، والابتعاد عن إطلاق النار في الهواء أو استخدام المفرقعات، لما تشكله من خطر على الأرواح والممتلكات، ولتجنب بث الخوف بين المواطنين، خاصة في ظل ما مرّ به القطاع من عدوان وحصار ومعاناة متواصلة خلال العامين الماضيين.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مساء الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أن التعبير عن الفرح يجب أن يكون بروح الانضباط والمسؤولية الوطنية، داعية الوجهاء وأولياء الأمور إلى توعية ومتابعة أبنائهم لضمان أن تكون مظاهر الاحتفال آمنة وتحافظ على السلم الأهلي.

وأشارت إلى أن القيادة الأمنية أصدرت تعليماتها للمديرية العامة للشرطة لمتابعة أي تجاوزات ميدانية تتعلق بإطلاق النار أو استخدام المفرقعات، مؤكدة أن الشرطة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على حياة المواطنين واستقرارهم.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بتهنئة الطلبة الناجحين، متمنية لهم مستقبلاً مشرقاً ومزيداً من التقدم والنجاح، وأن تكون الفرحة عنواناً للأمان والطمأنينة في كل بيت فلسطيني.