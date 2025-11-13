المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر بإخلاء قرية رأس جرابة البدوية خلال 90 يومًا

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، قرارًا برفض الاستئناف المقدم من أهالي قرية رأس جرابة البدوية في منطقة النقب، وأمرت بإخلائهم من منازلهم خلال 90 يومًا، في خطوة اعتبرها الأهالي ومؤسسات حقوقية استمرارًا لسياسات التمييز ضد العرب في النقب.

وتقع قرية رأس جرابة على أراضٍ تعود تاريخيًا لقبيلة الهواشلة، غير أن السلطات الإسرائيلية تعتبرها أراضي دولة. وكانت "سلطة أراضي إسرائيل" قد قدمت عام 2019 دعوى لإخلاء السكان، بحجة أن وجودهم على الأرض يشكل "غزوًا غير قانوني"، وأن المنطقة مخصصة لتنفيذ مشروع "ديمونا شرق".

ويبلغ عدد سكان القرية نحو 500 شخص، قدموا التماسًا إلى المحكمة العليا لمنع الإخلاء، مؤكدين أن القرار ينتهك مبادئ العدالة والمساواة، ويكرّس التمييز الممنهج ضد القرى العربية غير المعترف بها في النقب.

من جانبه، اعتبر مركز عدالة أن قرار المحكمة "يكرّس نظام الأبرتهايد"، ويمنح غطاءً قضائيًا لسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها الدولة ضد المواطنين العرب في النقب، محذرًا من أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى تهجير مئات العائلات من أراضيها التاريخية.