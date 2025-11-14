المكتب الحكومي: غزة تواجه أزمة خيام ومأوى مع المنخفض الجوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن المعاناة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء ومنخفض جوي شديد، حيث يعيش نحو مليون ونصف من المواطنين في خيام النزوح البالية التي أغرقتها مياه الأمطار ومزقتها الرياح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إلى أن المجتمع الدولي شاهد صور المأساة عبر الكاميرات، ورصد عشرات آلاف الأسر بلا مأوى يحميها من الأمطار والبرد، حتى لو كان المأوى مجرد خيمة متواضعة، وهو ما يجسد حجم الكارثة الإنسانية المستمرة داخل القطاع.

وأكد البيان أن الوضع الحالي يأتي بعد عامين من الحرب والإبادة الجماعية، ومنع إدخال المياه والغذاء والإيواء والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذا الواقع الإنساني لم يتحسن رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار الاحتلال في تنصلاته من توفير الاحتياجات الأساسية.

وأشار المكتب إلى أن غزة بحاجة عاجلة إلى 250 ألف خيمة و100 ألف كرفان لتوفير مأوى مؤقت للنازحين، خاصة مع دخول فصل الشتاء واهتراء الخيام وانهيار المنازل الآيلة للسقوط.

وحمّل البيان المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والعجز، مطالبًا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإنسانية بسرعة إدخال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية، ورفع الصوت عالياً ضد مماطلة الاحتلال في تنفيذ التزاماته.

وخلص البيان إلى أن استمرار الوضع على حاله يضع آلاف الأسر في العراء بلا أي مقومات للحياة، مشددًا على ضرورة تدخل الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.