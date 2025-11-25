القسام: سنسلم جثة أسير "إسرائيلي" في إطار صفقة "طوفان الأقصى"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس يوم الثلاثاء عن نيتهما تسليم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم، في إطار صفقة "طوفان الأقصى".

وقالت الكتائب في بيان وصل "الرسالة نت"، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سيتم اليوم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي عُثر عليها في وسط قطاع غزة، وذلك عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غزة".

وأمس أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن عثورها على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات البحث والحفر في وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات مستمرة تهدف إلى تنفيذ صفقة تبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة، تشمل استعادة الأسرى وجثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.