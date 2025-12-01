الأخبار
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الفيفا ورئيس اليويفا بتهمة المساعدة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
01 ديسمبر 2025 . الساعة: 09:31 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308492
كلمات مفتاحية
جرائم حرب
المحكمة الجنائية الدولية
رئيس الفيفا
رئيس اليويفا
