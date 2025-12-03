عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

كتائب القسام وسرايا القدس تعثران على جثة أحد أسرى الاحتلال شمال غزة

كتائب القسام وسرايا القدس تعثران على جثة أحد أسرى الاحتلال شمال غزة
كتائب القسام وسرايا القدس تعثران على جثة أحد أسرى الاحتلال شمال غزة

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، اليوم الخميس، عن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وذلك ضمن إطار "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وأوضحت سرايا القدس أنه تم العثور على الجثة خلال عمليات البحث والحفر التي جرت صباح اليوم، وأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات الرسمية التي تسبق عملية تسليم الجثة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وأكدت الفصائل المقاومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزاماتها باتفاقية تبادل الأسرى، مشددة على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز عملية التسليم بشكل كامل.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308543

كلمات مفتاحية

سرايا القدس كتائب القسام شمال غزة أسرى الاحتلال جثة أحد أسرى الاحتلال جثة أحد أسرى الاحتلال شمال غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر