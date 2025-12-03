كتائب القسام وسرايا القدس تعثران على جثة أحد أسرى الاحتلال شمال غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، اليوم الخميس، عن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وذلك ضمن إطار "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وأوضحت سرايا القدس أنه تم العثور على الجثة خلال عمليات البحث والحفر التي جرت صباح اليوم، وأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات الرسمية التي تسبق عملية تسليم الجثة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وأكدت الفصائل المقاومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزاماتها باتفاقية تبادل الأسرى، مشددة على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاز عملية التسليم بشكل كامل.