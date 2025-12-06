في كأس العرب 2025 .. هل تعرف لماذا يشجع كل العرب منتخب فلسطين؟

في كل مباراة يخوضها منتخب فلسطين في كأس العرب 2025، يتكرر مشهد واحد لا يشبه أي مشهد آخر في البطولات الكروية: آلاف الأعلام الفلسطينية ترفرف فوق المدرجات، تهتف لها جماهير من كل دولة عربية، وكأن فلسطين هي المنتخب الوحيد الذي ينتمي للجميع.

لم تعد المسألة مجرد تعاطف عابر أو موجة وجدانية مرتبطة بالأحداث، بل تحوّلت إلى ظاهرة عربية صريحة: العرب يشجعون فلسطين، حتى عندما تكون فلسطين خصمًا لمنتخباتهم.

هذه الحالة غير المسبوقة -حيث لا يحزن الخاسر أمام فلسطين، ولا يغضب المتعادل معها، بل يصفق لها- تكشف أن فلسطين في هذه البطولة ليست فريقًا رياضيًا بقدر ما هي معنى، ورمز، وبوصلة وجدانية.

فلسطين.. المنتخب الذي يمثل الضمير العربي

منذ عقود، تظل فلسطين القضية التي توحد ما تفرقه السياسة. لكن ما يحدث اليوم في الملاعب تجاوز حدود الشعارات إلى ممارسة فعلية للانتماء.

الجماهير التي تهتف لفلسطين تفعل ذلك لأنها تشعر أن هذا المنتخب يلعب باسمهم هم أيضًا.

فلسطين هي الفريق الوحيد الذي يدخل الملعب محمَّلًا بتاريخ طويل من الألم والصمود، وتخرج الجماهير لتقول له: “نحن معك، لأنك تمثل الشيء الذي لم نستطع أن نقوله في السياسة، ولا في الإعلام، ولا في ساحات القرار".

هذا الدعم ليس بالمجاملة، بل بالقناعة: انتفاضة وجدانية يترجمها الجمهور بصوت واحد.



انتصار لفكرة العدالة قبل كرة القدم

لا يحتاج المشجع العربي أن يكون فلسطينيًا ليشجع فلسطين، فالقضية التي يحملها لاعبو المنتخب ليست مجرد ألوان على قميص، بل جراح يومية يعيشها الناس في غزة والضفة.

كل هدف يسجله لاعب فلسطيني يتحول في وجدان الجماهير إلى انتصار لطفل نجا من القصف، أو أسرة صمدت تحت الخيام، أو شاب فقد بيته لكنه لم يفقد حلمه.

ولهذا حين يخسر منتخب عربي أمام فلسطين، كثيرون يقولون بصدق: “لو كان لا بد أن نخسر .. فليكن أمام فلسطين.”

الملاعب: مساحة حرّة يقول فيها الجمهور ما يريد

في وقت تبدو فيه الساحات الرسمية والسياسية مقيدة، وجدت الجماهير العربية في الملاعب مساحة حقيقية للتعبير عن تعاطفها، انتمائها، وغضبها ورفضها.

المدرجات أصبحت المكان الوحيد الذي تستطيع فيه الجماهير أن تهتف لفلسطين بلا حسابات، وترفع العلم الفلسطيني فوق أعلام بلدانها في لقطة لا تتكرر في أي بطولة أخرى.

إنه استفتاء حي: فلسطين ما زالت مركز الوجدان العربي.

معجزة فلسطينية… كرة قدم تخرج من بين الركام

ما يزيد من عمق المشهد أن هذا المنتخب الفلسطيني يقف في مواجهة منتخبات تملك أندية قوية، ودوريات مستقرة، وبنى تحتية هائلة، بينما يأتي لاعبوه من مدن محاصرة، ملاعب مدمرة، ودوري متوقف.

ومع ذلك يقاتلون في كل مباراة كأنها معركة بقاء، ويقدمون أداءً يتجاوز حدود الإمكانات.

هنا يرى المشجع العربي في المنتخب الفلسطيني معنى الانتصار الحقيقي: (أن تنهض رغم كل شيء.. أن تلعب رغم الظروف.. أن تصرخ في وجه المستحيل).

أكثر من تشجيع.. إعلان انتماء

ما يحدث في كأس العرب هذا العام ليس ظاهرة رياضية فقط، بل حركة إنسانية وجدانية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

إنه إعلان واضح من الجماهير: فلسطين ليست دولة بعيدة، ولا قضية تخص شعبًا واحدًا، بل هي جزء من الهوية العربية كلّها.

ولهذا، حين يهتف عشرات الآلاف “فلسطين” من بلدان مختلفة، ولهجات مختلفة، فهذا ليس مجرد تشجيع… بل حماية للذاكرة، وبوصلة للضمير، ورسالة تقول: هذا المنتخب يلعب عن الأمة كلّها.

في كأس العرب 2025، لم تكن فلسطين مجرد منتخب يبحث عن نقاط، بل كانت حكاية وطن بأكمله تُروى على العشب الأخضر.

وحين اختارت الجماهير العربية كلها أن تشجعها، كانت تقول بوضوح: “هذا المنتخب يلعب باسمنا جميعًا، وهذه الراية لن تسقط.