سرايا القدس: أغلقنا ملف أسرى العدو لدينا بعد تسليم آخر جثة

أكد الناطق العسكري بإسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، أن السرايا أغلقت ملف أسرى الاحتلال لديها بعد تسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث العسكري، في تصريح تابعته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين لديها، تم "ضمن صفقة مشرّفة نتيجة معركة بطولية خضنا غمارها بكل عزة وشرف ووفاء أكدنا فيها أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت وقد لا يعودوا أبداً".

وأكد، أن سرايا القدس وفصائل المقاومة التزمت بكافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وانهاء حرب الإبادة على غزة.

ودعا "أبو حمزة"، الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت المقاومة في قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على دفعات عبر الصليب الأحمر، التزاما ببنود الاتفاق، في حين واصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق، حيث رصد الجهات الحكومية في قطاع غزة، 738 خرقًا إسرائيليًا على مدار 60 يومًا منذ توقيع الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الاثنين الماضي.