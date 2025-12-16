الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 70,667 ووفاة رضيع بسبب البرد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين جرى انتشالهما، إضافة إلى 6 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت وزارة الصحة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء: 393، وإجمالي الإصابات: 1,074، وإجمالي الانتشال: 634

كما أكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,667 شهيدًا و171,151 إصابة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة وفاة الطفل الرضيع محمد خليل أبو الخير (عمره أسبوعان) نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد.

وأفادت الوزارة أن الطفل وصل إلى المستشفى قبل يومين، وأُدخل إلى العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة يوم أمس.