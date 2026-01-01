حماس تدعو إلى أداء صلاة الغائب على قادة من كتائب القسام بعد صلاة الجمعة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم، إلى أداء صلاة الغائب على أرواح عدد من قادة كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن الدعوة تأتي “وفاءً لجهاد القادة الشهداء وتضحياتهم، وتقديرًا لمسيرتهم في الدفاع عن أرض فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

وحددت الحركة موعد أداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة المقبلة، الموافق 2 يناير/كانون الثاني 2026، في مساجد فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم.

وذكر البيان أسماء القادة الذين دعت الحركة للصلاة عليهم، وهم:

محمد السنوار، قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، خلفًا لمحمد الضيف.

محمد شبانة، قائد لواء رفح.

حكم العيسى، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

رائد سعد، قائد ركن التصنيع العسكري.

حذيفة الكحلوت، المتحدث السابق باسم كتائب القسام.

وأكدت حماس أن هذه الدعوة تأتي في إطار إحياء ذكرى القادة الذين “قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته”، بحسب ما ورد في البيان.