الأغذية العالمي يحذر من نفاد المساعدات الغذائية في السودان خلال شهرين

حذّر برنامج الأغذية العالمي، من نفاد المساعدات الغذائية في السودان خلال شهرين، بسبب نقص حاد في التمويل.

وأوضح البرنامج في بيان، أن ملايين الأشخاص مهددون بالحرمان من الغذاء في غضون أسابيع، في حين أكدت قوات الدعم السريع استمرار سيطرتها على هبيلا بولاية جنوب كردفان.

وقال إن مخزونه الغذائي في السودان سينفد نهاية مارس/آذار المقبل، مؤكدًا أنه اضطر لتقليص حصص المساعدات الغذائية إلى الحد الأدنى الذي يضمن البقاء على قيد الحياة.

وأكد حاجته العاجلة إلى نحو 700 مليون دولار لاستكمال أنشطتها في السودان حتى يونيو/حزيران المقبل.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 33 مليون شخص في السودان -أي ما يعادل ثلثي سكان البلاد- سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري 2026، مؤكدة أن نصف هذا الرقم من الأطفال.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن المساعدات الراهنة تساعد على بقاء الأطفال على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية، لكنها غير كافية، نظرًا لعدم استمرارها، ونقص التمويل، واستمرار الأعمال القتال.

يُذكر أن احتدام القتال مؤخرًا في محافظات كردفان جنوبي البلاد وسيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور المجاور أدى إلى نقص حاد في الغذاء، خاصة في دارفور.