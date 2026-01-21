رسالة الطيراوي تكسر جدار الصمت داخل فتح

أثارت الرسالة المفتوحة التي وجهها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي إلى رئيس السلطة محمود عباس اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لكونها تكسر نمطًا طويلًا من المخاطبات الداخلية إلى العلن، وما تضمنته من اتهامات مباشرة بتمدد الفساد وتعطيل القضاء وحجب الحقائق عن القيادة.

الرسالة التي جرى نشرها على صفحة الطيراوي في فيسبوك وتداولها عبر الإعلام ومنصات التواصل، حملت دلالات سياسية واضحة تتجاوز نطاق الاحتجاج الإداري، وتحولها إلى ما يمكن اعتباره مواجهة داخلية ناعمة تستهدف بنية الحكم وآليات اتخاذ القرار داخل السلطة الفلسطينية.

تحويل المسكوت عنه إلى ملف علني

أبرز ما في الرسالة هو انتقال ملف الفساد من إطار الشكوى المؤسسية إلى ساحة الرأي العام. فالمخاطبات السابقة بقيت – بحسب الطيراوي – ضمن قنوات رسمية لم تثمر عن نتائج، الأمر الذي دفعه إلى الإعلان بأن “مرحلة الصمت انتهت”، ما يفتح الباب أمام تصعيد سياسي قد يشمل كشف أسماء وملفات في حال استمرار غياب المساءلة.

هذا المنحى يضع الحمل سياسيًا على قيادة السلطة الفلسطينية، التي باتت مطالبة بالرد أو احتواء الموقف، وذلك خشية تحوله إلى محاكمة شعبية داخلية في ظل تآكل الثقة العامة بمؤسسات السلطة.

اتهام مباشر لمؤسسات الدولة

الطيراوي لم يكتف بانتقاد ظواهر عامة، بل حمّل مؤسسات نافذة مسؤولية “الاستيلاء على الأراضي والممتلكات” و”تهديد الخبراء”، مع اتهام القضاء بتعطيل دوره وتحول بعض المؤسسات إلى “مظلة حماية للفاسدين”. هذه اللغة تمثّل نقطة انعطاف في الخطاب الفتحاوي الداخلي الذي كان يتجنب سابقًا توصيفات بهذه الحدّة.

كما يُلاحظ أن الرسالة تتجاوز البعد القانوني إلى بعد أخلاقي ووطني عبر عبارات مثل: “حجب الحقيقة جريمة” و“التستر على الفساد خيانة”، وهو ما يمنحها قوة في الخطاب الجماهيري.

إحراج داخل حركة فتح

داخليًا، تضع الرسالة حركة فتح أمام اختبار صعب: فهي تاريخيًا كانت حاملة للهوية الوطنية ومشروع التحرر، ما يجعل الاتهامات المتعلقة بالفساد والقيم العامة ضربة رمزية تمس صورتها أمام قواعدها الشعبية. الرسالة نفسها تشير إلى ذلك عبر القول إن كوادر فتح لم تعد قادرة على تحمّل “الانهيار القيمي داخل مؤسسات الدولة”.

هذا التوصيف يعيد فتح نقاش قديم حول العلاقة بين الحكم والشرعية والتنظيم داخل الحركة، في لحظة سياسية معقدة تتزامن مع حرب في غزة وتصعيد في الضفة.

سيناريوهات ما بعد الرسالة

ما بعد هذه الرسالة مفتوح على عدة مسارات محتملة:

1. احتواء سياسي هادئ

عبر فتح قنوات حوار داخلية لمعالجة الملف دون التصعيد إعلاميًا.

2. معالجات شكلية

تُقدّم فيها إجراءات محدودة لتخفيف الضغط دون معالجة جوهر القضية.

3. تصعيد إعلامي وجماهيري

في حال عدم الرد أو التجاهل، وهو ما ألمح إليه الطيراوي حين هدد بكشف الملفات للإعلام الدولي.

4. انقسام داخل النخبة الفتحاوية

إذا تبنّت أطراف أخرى خطابًا مشابهًا أو دعمت مواقف الطيراوي ضمنيًا.

ختاما، تكشف الرسالة عن احتقان داخلي مكتوم في بنية السلطة الفلسطينية، وعن انتقال ملف الفساد من إطار التذمر العام إلى ساحة الصراع السياسي. كما تشير إلى أن أزمة الشرعية لم تعد محصورة في الشارع، بل باتت تمتد إلى داخل الحلقة التنظيمية التي يفترض أنها رافعة النظام السياسي.