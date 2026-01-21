مصر تعلن انضمامها لـ"مجلس السلام" برئاسة ترامب

رحبت مصر، اليوم الأربعاء، بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي الانضممام لـ"مجلس السلام" في غزة معلنة الموافقة على قبول الدعوة.

وأكدت مصر خلال بيان للخارجية، دعمها لمهمة "مجلس السلام" في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب، معربة عن تقديرها للرئيس الأميركي والتزامه بإنهاء الحرب في غزة.

كما أكدت القاهرة على استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتسليم المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية.

وطالبت بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع، تمهيداً لإعادة الإعمار.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي تأسيس "مجلس السلام" والدخول رسميا في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 خطة ترامب لـ"السلام"، والمشتملة على 3 كيانات، هي: "مجلس السلام"، ولجنة تكنوقراط فلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية.