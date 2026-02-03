إخطارات بهدم 11 بيتًا ومنشأة في القدس

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 11 إخطاراً بالهدم لبيوت سكنية ومنشآت فلسطينية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، باقتحام قوات الاحتلال مدخل بلدة حزما شمال شرقي مدينة القدس، وسلمت إخطارات بالهدم طالت 7 بيوت سكنية، و4 منشآت، كما منحت أصحابها فترة إخلاء احترازية قبل تنفيذ أي إجراءات هدم.

ويأتي هذا ضمن سلسلة الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الممتلكات الفلسطينية في القدس، والتي تُشكّل جزءًا من سياسة التضييق وتنغيص العيش على الأهالي.

تصعيد الانتهاكات في القدس..

ورصدت محافظة القدس خلال شهر كانون الثاني 2026 تصاعدًا خطيرًا في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث اقتحم 4397 مستوطنًا المسجد الأقصى، وسُجلت 103 حالات اعتقال، و86 عملية هدم وتجريف، وسط محاولات متواصلة لفرض واقع جديد وتقويض الوضع التاريخي والقانوني للمدينة.

وكشفت محافظة القدس عن 86 عملية هدم وتجريف، منها 5 عمليات هدم ذاتي قسري أُجبر فيها المواطنون على هدم منازلهم بأنفسهم، و79 عملية نفذتها آليات الاحتلال.

ورصد التقرير عمليتي تجريف للأراضي الزراعية، مع تركز 70 عملية هدم في حي المطار ضمن ما سُمي "عملية درع القدس"، وهي واحدة من أوسع حملات الهدم الجماعية في المنطقة.

وخلال الشهر تم إصدار 62 إخطارًا بالهدم والإخلاء والاستيلاء، منها 44 قرار إخلاء و14 أمر هدم و4 قرارات استيلاء.