مئات الطلاب يحتجون ضد مشاركة "إسرائيل" بالألعاب الشتوية في ميلانو

نظم مئات الطلاب مظاهرة في ميلانو الإيطالية للتنديد بمشاركة "إسرائيل" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها المدينة بين 6 و22 فبراير/ شباط الحالي.

وخرج مئات المحتجين من الطلاب في مظاهرات بالتزامن مع جولة الشعلة الأولمبية في شوارع ميلانو.

وجالت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو - كورتينا بالشوارع متجهةً إلى مركز المدينة، قبل أن تواجه في إحدى النقاط احتجاجات شعبية.

وتجمع مئات الطلاب أمام حرم جامعة ميلانو الحكومية، ورفعوا لافتات وأعلامًا فلسطينية، تزامنًا مع مرور الشعلة الأولمبية عبر شارع فرانشيسكو سفورزا.

وعبّر المحتجون عن رفضهم لمشاركة "إسرائيل" في الدورة الأولمبية، بسبب ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وردّد المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين حرة"، وأشعلوا مشاعل أثناء مرور الشعلة الأولمبية.