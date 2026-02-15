حماس: مجزرة خيام النازحين خرق خطير لوقف إطلاق النار ورسالة تحدٍ قبيل اجتماع "مجلس السلام"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب المجازر ضد شعبنا في قطاع غزة، مبيناً أن العدو ارتكب مجزرة جديدة باستهدافه النازحين في خيامهم في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم، اليوم الأحد، أن التصعيد الإجرامي يأتي استباقاً لاجتماع «مجلس السلام»، في محاولة واضحة لفرض وقائع دموية على الأرض، وتوجيه رسالة مفادها أن لا وزن لكل الجهود والهيئات المعنية بتثبيت التهدئة في غزة، وأنه ماضٍ في عدوانه رغم حديث الأطراف كافة عن ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا الناطق باسم حركة حماس مجلس السلام في اجتماعه القادم إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتكررة، وإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون مماطلة أو تحايل.