انفوجرافيك:
أزمات متلاحقة وحصار يضرب شرايين الحياة في غزة
26 فبراير 2026 . الساعة: 01:05 م
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
حصار غزة
حرب غزة
الحياة بغزة
ازمة غزة
"إسرائيل" تشن هجوما استباقيا على إيران
الشعبية: استهداف أمن غزة محاولة بائسة لنشر الفوضى وهندسة الواقع لصالح الاحتلال
دراسة تحليلية تكشف فشل نتنياهو في أحداث 7 أكتوبر
موجة استيلاء وهدم متصاعدة تهدد أراضي الضفة الغربية
رمضان في سجن الدامون.. شهادات أسيرات فلسطينيات عن الجوع والحرمان
آلاف الغزيين بين شبح الجوع وغياب البدائل بعد توقف خدمات "المطبخ العالمي"
غزة في يوم المطر… حين تتوقف الشمس تتوقف الحياة
