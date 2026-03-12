2745 مصابًا في (إسرائيل) منذ بدء الحرب على إيران

أفادت وزارة الصحة (الإسرائيلية)، بأن 2745 مصابًا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على إيران، وذلك حتى الساعة الـ 07:00 من صباح اليوم الخميس؛ اليوم الـ 13 للحرب.

وقالت الصحة (الإسرائيلية) في معطيات نشرها الإعلام العبري إن 85 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن.

وأوضحت أنه من بين المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات: 11 إصابة خطيرة، 10 إصابات متوسطة، و64 إصابة طفيفة.

ونوهت إلى أنه خلال الساعات الـ 24 الماضية (من الساعة 07:00 صباح أمس الأربعاء حتى 07:00 صباح اليوم الخميس)، استقبلت المستشفيات (الإسرائيلية) 179 مصابًا.

حرب إيران

وتدخل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، اليوم الخميس، يومها الـ 13 تواليًا، وسط ضربات وهجمات متبادلة، واستمرار استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) تنفيذ موجة واسعة من الهجمات، فجر الخميس، على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني أن غارات معادية استهدفت الليلة الماضية مستودعا في المنطقة الصناعية بمدينة كاشان في محافظة أصفهان.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية أن هجوما أمريكيا (إسرائيليا) استهدف المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب طهران.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 40 من عمليات "الوعد الصادق 4" بشكل مشترك مع حزب الله اللبناني.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري ومناطق واسعة بشمال فلسطين المحتلة، وقال جيش الاحتلال (الإسرائيلي) إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو حيفا والناصرة والجليل والجولان.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع في مبنى سكني جنوبي البلاد بعد استهدافه بمسيرة معادية.

وفي الأردن، أعلن الأمن العام سقوط شظايا تسببت بأضرار محدودة في أحد خطوط المياه بمنطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء.

وفي العراق، قال مصدر أمني عراقي لقناة الجزيرة إن قصفًا جويًا استهدف ثلاثة مقرات للواء 19 في الحشد الشعبي بمدينة القائم غربي البلاد.

من جانبها، أعلنت هيئة بحرية بريطانية أن ربان سفينة حاويات أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق صغير على متنها.