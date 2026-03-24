حزب الله يستهدف مجمعًا للصناعات العسكرية شمالي حيفا وتجمعات للاحتلال

أعلنت القناة 12 العبرية، يوم الثلاثاء، سقوط شظية صاروخية على مبنى في منطقة الكريوت بمحيط حيفا، بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وذكرت مصادر عبرية، أن حزب الله أطلق نحو 20 صاروخًا على حيفا ومحيطها.

ودوّت صفارات الإنذار في حيفا ونهاريا، بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وأعلن حزب الله استهداف مجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة "رفائيل" شمال منطقة الكريوت بصلية صاروخيّة كبيرة، ومعسكر الـ100 (مقرّ قيادة لواء) شمال "أييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة.

وأفاد الحزب بأنه استهدف بدفعة صاروخية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي قرب مدرسة علما الشعب جنوبي لبنان.

وقال إن مجاهديه استهدفوا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح الحدوديّة للمرّة الثّالثة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

وفي السياق، استهدف حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال في بلدة القوزح الحدودية للمرّة الثّانية بصليةٍ صاروخية، كما استهدف مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخيّة.

في المقابل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، غارة على بلدة الغسانية، ضمن سلسلة غارات استهدفت عددًا من البلدات الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أغار فجرًا، على منزل في بلدة زفتا في جنوب لبنان، ودمره بالكامل.

وشنَّ سلسلة غارات على بلدات صربين، وحاريص، وطيردبا، ورشاف، ودير انطار، وتولين، في جنوب لبنان.

وحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محطتي "الأمانة" للمحروقات على طريق بلدة الرشيدية، وفي بلدة البرغلية في جنوب لبنان.