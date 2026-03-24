حركة الأحرار: ما نشرته «إيلاف» خنجر مسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني

أدانت حركة الأحرار الفلسطينية الفعل “اللاوطني واللاعروبي واللامهني” الذي قامت به صحيفة «إيلاف» السعودية، بعد سماحها للناطقة باسم جيش الاحتلال الصهيوني بنشر مقال على صفحاتها.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذا التصرف يمثل “خنجراً مسموماً غُرز في خاصرة شعبنا وتضحياته”، وتطبيعاً غير مبرر في ظل العدوان الصهيوني وإعلان أطماعه الفاشية في المنطقة.

وطالبت الصحيفة بالعدول والاعتذار الفوري للشعب الفلسطيني والعربي عن هذا التصرف غير المسؤول.

وأضاف البيان أن احتضان منبر عربي رواية الاحتلال الصهيوني يمنحه منصة يغزو من خلالها الوعي العربي كما غزا العالم الغربي، بتصدير الرواية الصهيونية وتصديقها، وتبرئة الاحتلال وقادته عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

ودعت الحركة إلى إدانة إعلامية عربية وإسلامية واسعة في مواجهة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، والعمل على قطع طريق التطبيع والمطبعين من باب المساءلة والمسؤولية القومية تجاه القضية الفلسطينية وعدالتها في مواجهة جرائم الحرب الصهيونية.